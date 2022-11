Rinnovo Leao | il Milan preoccupato dalle sirene di mercato

(Di venerdì 11 novembre 2022) In casapreoccupa la situazioneper, il tempo è tiranno e lediincombono. Le preoccupazioni crescono tra i rossoneri In casapreoccupa la situazioneper, il tempo è tiranno e lediincombono. Le preoccupazioni crescono tra i rossoneri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il portoghese starebbe ricevendo le avance dal Chelsea e nell’ultimo periodo anche dal Real Madrid. Situazione che non piace alvisto che più si va avanti e più le richieste potrebbero aumentare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La dirigenza rossonera, inoltre, si trova a dover fare i conti con il problematicodel contratto di Rafael. L'attaccante portoghese, votato MVP nella passata stagione che si concluse con ...A Olivier, Theo e Charles, si aggiunge adesso Rafael. Il Portogallo ha appena comunicato la ... La cosa davvero spiacevole è che partirà senza ancora ilin tasca con l' AC Milan . Ma ...CALCIOMERCATO - Dopo essere stato a un passo dall'addio in estate, Milan Skriniar sta per rinnovare con l'Inter. Il Milan lavora per trovare un nuovo accordo co ...L'edizione di questa mattina in edicola di Tuttosport fa il punto su Rafael Leao e titola in taglio basso della prima pagina: "Mondiale e contratto: caso Leao". Secondo ...