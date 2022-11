Rinnovo Anguissa | è UFFICIALE | i dettagli dell’accordo con il Napoli

(Di venerdì 11 novembre 2022)il prolungamento del contratto del centrocampista: tutti idel nuovo accordoha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il, come comunicato dallo stesso club partenopeo. IL COMUNICATO – La SSCcomunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Frank Zambofino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.

