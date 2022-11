Rifiuti – Giannini | Cesano come Casal Selce

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 novembre 2022) – Sabato manifestazione contro i biogestori – “Proprio, distante solo pochi chilometri in linea d’aria dalla Valle Galeria, dove aveva sede la discarica più grande d’Europa, così ancheè una delle zone di Roma con il più alto tasso di criticità ambientali già in essere,l’elettrosmog di Radio Vaticana, l’impianto di depurazione del Cobis e il deposito di scorie radioattive dell’Enea Casaccia. “Ebbene queste due località, nonostante tutti gli elementi ostativi, sono state scelte lo stesso dall’amministrazione PD per posizionare i due maxi biodigestori da 100 mila tonnellate cadauno e il sindaco Gualtieri non intende fare marcia indietro, anzi”. È quanto dichiara il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele(nella foto). “Riteniamo – ...