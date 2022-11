Riecco gli antagonisti violenti | il fantoccio della Meloni a testa in giù

(Di venerdì 11 novembre 2022) Scene vergognose quelle di Bologna: i collettivi di sinistra sono scesi in piazza lanciando velate (ma non troppo) minacce a Giorgia

La Prealpina

la vecchia sceneggiata anti immigrazione Il presidente Renato Schifani non ruggisce come i leoni di Sicilia, nonsi confà, ma in compenso ha il dono della franchezza sicula, mite e ...la Juve Corto Muso, quella che piace tanto ad Allegri . A Verona , la sua squadra firma la ... Il gioco juventino è decisamente poco scintillante, il finale è sofferto controuomini di ... Bagagli da proteggere a Malpensa, riecco gli avvolgitori Su Gazzetta: "Bonucci guida la rimonta". Vincere a Verona lancerebbe la Juve nelle prime quattro. Riecco Leo titolare al centro dopo la panchina con l’Inter insieme a ...Il governo Meloni con il suo nuovo ministro dell'Interno Piantedosi ricalca la linea dei "porti chiusi". Sembrava che ci potesse essere un cambiamento, ma dai rapporti con la Francia ai richiami di Br ...