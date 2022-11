Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 11 novembre 2022) Che buona la ricetta diper la pizza, un lievitato, una focaccia al pomodoro, è la. E’ la ricetta di oggi 11 novembre 2022 per le nuoveE’ sempre mezzogiorno. Doppia lievitazione, prima in frigo e poi 2 ore a temperatura ambiente ma come sempreaggiunge anche altre indicazioni. Un risultato soffice e goloso per una pizzafatta in casa, condita con olio, pomodoro, acciughe, origano, aglio e pecorino grattugiato. Ecco la ricetta della, non perdete le altreE’ sempre mezzogiorno.di– ...