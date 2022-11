Research to care | tumore del polmone | nuovo bando Sanofi da 100 mila euro

Popular Science

HER2DX ® has been recognized as one of the top inventions in the "Medical" category, which ... sophisticated computer applications, and machine learning to reveal new cancerdata. ...... Perryman blends his strategic leadership experience with his mathematics and operations... About MultiPlan MultiPlan is committed to helping healthcare payors manage the cost of, improve ... Al via Research to Care, premio per valorizzare la ricerca. Focus di quest'anno è il tumore del polmone Un bando da 100mila euro per sostenere la lotta italiana contro il cancro al polmone. 'Research to Care', progetto promosso da Sanofi e giunto alla terza edizione, quest'anno supporterà "la ricerca ...Con circa 41.000 casi registrati nel 2020 rappresenta in Italia la seconda neoplasia più frequente negli uomini e la terza più comune nelle donne. Le candidature devono pervenire entro il 14 febbraio ...