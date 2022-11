REPowerEU nei Pnrr europei

(Di venerdì 11 novembre 2022) I futuri Piani nazionali di ripresa e resilienza, o le eventuali modifiche agli stessi, dovranno obbligatoriamente prevedere e includere le azioni di. La proposta è del Parlamento europeo che ha adottato il testo legislativo in plenaria il 10 novembre con 471 voti favorevoli, 90 contrari e 53 astensioni. Il voto in plenaria stabilisce la posizione negoziale del Parlmento europeo in vista dei prossimi colloqui con i governi dell’Unione Europea. L’obiettivo diè quello di puntare al risparmio di energia, all’ottimizzazione nell’utilizzo delle differenti fonti, e di rendere indipendenti i Paesi dell’Eurozona dal gas (russo) verosimilmente a partire dal biennio 2026-2027. Contrasto alla crisi energetica L’esplosione del conflitto in Ucraina e le conseguenti ripercussioni a catena sui costi dell’energia ...

