(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È stato riconosciuto per lo scotch nero con il quale sulle mani aveva provato a nascondere dei tatuaggi iltore che, nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 15, ha messo a segno un colpo all’interno del supermercatoin via Pietro del Pezzo numero 34, a Torrione. Con il volto camuffato da una mascherina sanitaria e un cappello, Gianfilippo Discepolo, già con precedenti e noto alle forze dell’ordine entrato all’interno del supermercato, vuoto a quell’ora se non per la presenza di due dipendenti e ha minacciato con una pistola a salve senza tappo rosso l’addetta alla cassa facendosi consegnare quanto presenti all’interno, ovvero 400€. Per i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Salerno, agli ordini del capitano Manlio Malaspina non è stato difficile ...

anteprima24.it

...hanno ascoltato le due commesse che si trovavano all'interno del supermercato al momento della. Sono state acquisite, inoltre, le immagini delle telecamere di videosorveglianza del...... dov'è stata messa a segno unaa mano armata in un supermercato. Un malvivente con un cappello e una mascherina anti - Covid sul volto ha fatto irruzione nell'attività commerciale '... Rapina al Mister Risparmio, preso l'autore Rapinatore solitario in azione a Torrione. Ad essere preso di mira il supermercato Mister Risparmio di via Pietro del Pezzo: erano poco dopo le 14 di ieri pomeriggio quando un uomo, con il ...StampaAncora una rapina in città. L’ultima, in ordine cronologico, è avvenuta ieri, poco prima delle 14.30 ai danni di Mister Risparmio, il supermarket di via Pietro del Pezzo a Torrione. «A Salerno c ...