Ragazzino di 14 anni trovato morto in casa da mamma e papà | la Procura apre un' indagine | non esclusa la pista del bullismo

E' stato ritrovato nella sua stanza, ormai senza vita. Olbia è sotto choc per la morte di undi 14, un giovane sportivo, amante del rugby . Secondo i pochi dettagli diffusi dagli inquirenti, il 14enne avrebbe compiuto un gesto estremo quando era solo in casa, ed all'arrivo dei ...ROMA - La favola di Luka Romero . Questodi 17, amato dal pubblico laziale anche se fino a stasera non si era visto granché, nato a Durango, in Messico, ma già convocato con l' Argentina di Scaloni, ha fatto impazzire l'...E' stato ritrovato nella sua stanza, ormai senza vita. Olbia è sotto choc per la morte di un ragazzino di 14 anni, un giovane sportivo, amante del rugby. Secondo i pochi dettagli ...Un uomo di 50 anni di Ravenna, aveva convinto la babysitter di suo figlio, un bimbo in età da asilo nido, a spogliarsi e farsi riprendere. Solo che la ragazza che l'aiutava con il piccolo non aveva ...