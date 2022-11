R F Kennedy Human Rights | “Be the hope” Gala raccoglie 400 mila euro

MILANO - Raccolti circa 400.000 euro all'annuale cena di raccolta fondi del Robert F.Rights Italia ONLUS, presieduta da Stefano Lucchini, che si è tenuta per il terzo anno presso la sede degli IBM Studios in Piazza Gae Aulenti a Milano. La serata, denominata 'Be the hope'...MILANO - Raccolti circa 400.000 euro all'annuale cena di raccolta fondi del Robert F.Rights Italia ONLUS, presieduta da Stefano Lucchini, che si è tenuta per il terzo anno presso la sede degli IBM Studios in Piazza Gae Aulenti a Milano. La serata, denominata "Be the hope"...(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 novembre 2022 – Ieri a Milano, durante una serata di beneficenza condotta dalla giornalista Maria Latella, la Polizia di Stato è stata premiata dall’associazione Robert ...MILANO (ITALPRESS) – Raccolti circa 400.000 euro all’annuale cena di raccolta fondi del Robert F. Kennedy Human Rights Italia ONLUS, presieduta da Stefano Lucchini, che si è tenuta per il terzo anno p ...