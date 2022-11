R F Kennedy Human Rights | “Be the hope” Gala raccoglie 400 mila euro

(Di venerdì 11 novembre 2022)NO (ITALPRESS) – Raccolti circa 400.000all'annuale cena di raccolta fondi del Robert F.Italia ONLUS, presieduta da Stefano Lucchini, che si è tenuta per il terzo anno presso la sede degli IBM Studios in Piazza Gae Aulenti ano.La serata, denominata “Be the” è stata presentata dalla giornalista e scrittrice Maria Latella che ha conversato con il Presidente Stefano Lucchini che ha raccontato i risultati dei suoi primi due anni di presidenza dell'organizzazione, e con Kerry, settima figlia del Senatore Robert e Presidente Onoraria dell'organizzazione italiana.Ed è stata proprio Kerryche, nel ricordare la figura del padre, ha sottolineato l'importanza di tenere sempre alta la ...

Ieri a Milano, durante una serata di beneficenza condotta dalla giornalista Maria Latella, la Polizia di Stato è stata premiata dall'associazione Robert F.Rights Italia per il lavoro compiuto nelle scuole con programmi di contrasto al bullismo e cyberbullismo, nonché al fenomeno del reveng porn con la campagna 'Una vita da social' della ...Milano ha ospitato il tradizionale gala di beneficienza dell'associazione Robert F.rights Italia, presieduta da Stefano Lucchini, impegnata nella difesa dei diritti umani e nell'educazione delle giovani generazioni. Durante l'evento, a cui ha partecipato come ospite d'... Milano, 9 nov.(Adnkronos) - Maria Luisa Pellizzari della polizia di Stato, Francesca Di Carrobio, di Hermès e Angelo Moratti sono le personalità scelte per il premio 2022 dell'associazione ...