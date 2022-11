Qui si parla italiano Rampelli | orgoglio-tricolore | come fa impazzire la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tra Sette e Ottocento, specie in poesia, era costume diffuso italianizzare le voci straniere, compresi i nomi di luogo e di persona: i neoclassici accolsero Austerlizze e Osterlizza per Austerlitz, Muratte per Murat, Mirabbo per Mirabeau; Carducci, in un componimento di Giambi ed Epodi, arrivò a usare Versaglia per Versailles e le Tuglierì per les Tuileries; in una poesia di Giovanni Camerana leggiamo Valalla e Chamonì; fu apprezzato da molti caòsse per caos. "Licenze poetiche"', inaccettabili obbrobri, assimilazioni forzate? Dispensatore a traduzione di dispenser è un caso senz' altro diverso, ma suggerisce una riflessione sulle buone, cattive o mediocri traduzioni. Vogliamo di volta in volta proporre,avviene in alcuni paesi - Francia e Spagna, anzitutto, ma anche la Germania - più attenti del nostro alla valorizzazione della lingua nazionale, sostituti ...