Quel derby tosco - emiliano che ha per posta la guida del Pd Elly Schlein già in pista | Nardella e Bonaccini quasi

(Di venerdì 11 novembre 2022) - L'ex - vicepresidente dell'Emilia Romagna aderisce al percorso costituente e delinea il partito che ha in mente: no a correnti, non serve cambiare in fretta gruppo dirigente, ma seria riflessione

Calciomercato.com

- L'ex - vicepresidente dell'Emilia Romagna aderisce al percorso costituente e delinea il partito che ha in mente: no a correnti, non serve cambiare in fretta gruppo dirigente, ma seria riflessioneSchlein, vice in Regione diStefano Bonaccini che appare come l'altro 'grande nome' per la ... Forse è proprio questa' La sfida potrebbe essere quindi a tre, coltra il numero uno dell'Emilia ... Sassuolo-Roma, il derby di Frattesi: quel 'ritiro schifoso' per tornare nella capitale e il messaggio di Pinto La pallanuoto femminile siciliana ed in particolare quella etnea si appresta a vivere un momento storico. La matricola Brizz Nuoto e le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte domani, sabato 11 nove ...L'ex-vicepresidente dell'Emilia Romagna aderisce al percorso costituente e delinea il partito che ha in mente: no a correnti, non serve cambiare in fretta gruppo dirigente, ma seria riflessione ...