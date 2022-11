Qatar 2022 | tre blucerchiati convocati per la Coppa del Mondo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Bartosz Bereszynski, Filip Djuricic e Abdelhamid Sabiri. Sono questi i tre calciatori della Sampdoria ufficialmentedalle rispettive nazionali per la prossimadelFIFA, in programma indal 20 novembre al 18 dicembre. Polonia. Bereszynski debutterà con la Polonia nella sfida con il Messico martedì 22 novembre (ore 17.00), per proseguire il percorso nel Gruppo C con Arabia Saudita e Argentina rispettivamente sabato 26 (ore 14.00) e mercoledì 30 novembre (ore 20.00). Serbia. Esordio di fuoco invece per la Serbia di Djuricic che giovedì 24 novembre se la vedrà con il Brasile (ore 20.00) nella prima giornata del Gruppo G che vedrà la successivamente impegnata con Camerun (lunedì 28 novembre, ore 11.00) e Svizzera (venerdì 2 dicembre, ore 20.00). Marocco. Sabiri e il Marocco ...

Il commissario tecnico dell' Olanda , Louis Van Gaal , ha reso noti oggi i nomi dei 26 convocati per i Mondiali in. Ci sono anche quattro 'italiani', vale a dire i difensori dell' Inter De Vrij e Dumfries e i due dell' Atalanta Koopmeiners e De Roon . A sorpresa non è stato chiamato l'esperto portiere ...Commenta per primo Un video emozionante , che rende estremamente l'idea di quanto ci sia la forza e la spinta di un intero popolo dietro una delle tradizionali partecipanti al Mondiale. Il 'solito' ...Ci sono ben undici 'italiani', quindi un'intera squadra, nella lista dei 26 convocati dal ct della Serbia Dragan Stojkovic per i Mondiali in Qatar, dove la sua nazionale farà parte del girone G con Br ...Milano - Il ct della Germania, Hans-Dieter Flick, ha deciso di lasciare Robin Gosens fuori dai convocati per Qatar 2022. Una pessima notizia per l'esterno dell'Inter, che fino a poco più di un anno fa ...