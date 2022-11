Qatar 2022 | i convocati dell’Argentina

(Di venerdì 11 novembre 2022) Altra grande favorita alla vittoria del Mondialeinsieme a Francia e Brasile, l’Argentina questo pomeriggio ha diramato la lista dei. Nel gruppo C con Arabia Saudita, Messico e Polonia, la Albiceleste è alla ricerca della terza del Coppa del Mondo della sua storia. Per portarla a casa, il CT Lionel Scaloni ha deciso di puntare su una selezione piena di giocatori di qualità e di fuoriclasse del calibro di Di María, Messi e non solo. Uomo copertino di questi Mondiali insarà proprio la Pulga che dopo aver alzato la Coppa America, proverà a ripetersi vincendo una competizione che manca in bacheca dal 1986. All’ultimo Mondiale della carriera, il fuoriclasse del PSG proverà a trascinare i suoi a suon di gol e assist. Portieri Franco Armani (River Plate) Emiliano Martínez (Aston Villa) Geronimo Rulli ...

