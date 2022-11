Putin si arrende? L' Ucraina avrebbe già offerto le condizioni della resa «Alleati dello Zar pronti ad accettare»

ilmessaggero.it

Anche in Russia, in questa Russia, c'è una parte di popolo che non si, che manifesta contro il dittatore, viene arrestata e torturata. Venerdì scorso ho incontrato i rappresentanti di ...C'è chi scappa, chi sie chi si ingegna per aiutare gli altri a fuggire. Quando il presidente russo ha annunciato ...nei giorni successivi al discorso di mobilitazione pronunciato dai ... Putin si arrende L'Ucraina avrebbe già offerto le condizioni della resa. «Alleati dello Zar pronti ad accetta Dopo la riconquista di Kherson da parte dell'Ucraina, a Putin sarebbero stati già offerti i termini della resa. Lo rivela l'esperto di politica russa Valery Solovey, ...Che cosa sarebbe successo se, di fronte all’invasione dell’Ucraina, giunta fino a Kiev, Zelenski fosse fuggito, o si fosse arreso O la Nato non gli ...