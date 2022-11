(Di venerdì 11 novembre 2022) Nuova stretta del presidente Vladimira favore di quelli che considera i. Con un decreto ufficiale, il capo del Cremlino ha definito le basi per una politica che ha come obiettivo il “rafforzamento deispirituali, morali”, accusando allo stesso tempo gli Stati Uniti di essere una minaccia alla loro esistenza. “Decido di approvare gli allegati Fondamentipolitica statale per la conservazione e il rafforzamento deispirituali e moralirussi – si legge nel documento -. Isono minacciati dalle attività di organizzazioni estremiste e terroristiche, da alcuni mass media, dalle azioni ...

Putin e la difesa dei "valori tradizionali" della Russia Il documento definisce le basi per una politica finalizzata a rafforzare i valori spirituali e morali del Paese, accusando direttamente gli Stati Uniti di essere una minaccia. Il rischio di più repres ...