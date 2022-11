Protestiamo per il clima | finisce malissimo | cosa fanno gli automobilisti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Oggi attorno a mezzogiorno, cinque attivisti ambientalisti del gruppo Ultima Generazione, sedendosi sulle strisce pedonali, hanno bloccato il traffico stradale urbano nel centro di Roma, nell'immediata prossimità del Colosseo. Dopo poco tempo sono intervenute sul posto le Forze dell'Ordine, che hanno portato in commissariato gli attivisti presenti. Intorno alle 11 i manifestanti hanno deciso di raggiungere a piedi il Colosseo. Pedinati a breve distanza dagli agenti, sono arrivati presso la nuova destinazione e si sono seduti sull'asfalto. Ma la protesta è finita davvero male. Gliinferociti questa volta hanno deciso di reagire. In tanti furiosi sono scesi dalle macchine, insultando e trascinando di peso i ragazzi, afferrandoli per le magliette o per i capelli. Insomma, un gesto questo che spiega bene quanto siano sgradite certe proteste magari nel ...