Premio Archivio Disarmo Colombe d’oro per la pace | domani a Roma la XXXVIII edizione

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – Le emergenze internazionali si susseguono a un ritmo frenetico. Alla guerra in Ucraina, scoppiata quando ancora non era del tutto riassorbita la pandemia, segue oggi la crisi dei migranti. Trovare il tempo per valutare i problemi, fermarsi per considerare le soluzioni, ragionare con le persone per sentire il loro parere, diventa sempre più difficile. Ilper lasi propone di far riflettere sui grandi interrogativi dell’attualità internazionale: come fare un’informazione equilibrata e approfondita sui conflitti e sulle sfide di questo tormentato Terzo millennio.pomeriggio ala Giuria del, nella quale spiccano i nomi di giornalisti come Riccardo Iacona, ...