Pozzecco | «Presidenti | dirigenti e allenatori sono focalizzati solo su se stessi | così non si crescerà mai»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 novembre 2022) Oggi la Nazionale italiana maschile di basket sfiderà la Spagna nelle qualificazioni al Mondiale 2023. Entrambe le squadre hanno molte assenze. L’Italia ne ha 4 su 5 fuori per altri impegni (tra Eurolega e Nba) e infortuni. L’allenatore dell’Italbasket, Gianmarco, è furioso. Lo dichiara in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. «Tutti vorrebbero rivedere i 12 giocatori che hanno emozionato all’Europeo ma in questo sistema non è possibile. Io non posso più tacere. Impazzisco pensando che i miei ragazzi non posgiocare ancora insieme». Il presidente Petrucci lamenta che la Nazionale è rimasta sola. Lei non ha il confronto coi suoi colleghi della Serie A che non la chiamano mai. Coi club manca il dialogo?risponde: «È uno dei problemi più grandi. Quando ho assunto questo incarico non avrei mai immaginato di trovare ...