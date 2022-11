Porto commerciale di Fiumicino | il Tar rigetta il ricorso per l’annullamento della gara per la realizzazione

Leggi su italiasera

(Di venerdì 11 novembre 2022) Con sentenza dell’8 novembre 2022 il Tar Roma hato ilche l’Associazione Nazionale Costruttori Edili e diversi operatori economici avevano proposto per annullare ladell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale relativa alladel primo stralcio deldidel valore di circa 50 milioni di euro. Il Giudice ha disposto anche la condanna alle spese dei ricorrenti. L’iniziale sospensione degli atti didisposta dal Tar su istanza dei ricorrenti, che adducevano pregiudizi gravi e irreparabili per il caro prezzi provocato dal conflitto in Ucraina, aveva avuto un’eco nazionale sugli organi di stampa specializzati. “Il Tar – commenta con soddisfazione il presidente dell’AdSP Pino Musolino (nella ...