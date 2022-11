Ponte Stretto | Occhiuto | ' Può attrarre investimenti che non verrebbero mai stanziati'

sulloSono stato a Roma, giorni fa, a parlarne col ministro dei Trasporti. Matteo Salvini ha mostrato una determinazione reale. Col presidente della Sicilia, l'amico Renato Schifani, c'...DETERMINAZIONE, Occhiuto, 'Può attrarre investimenti che non verrebbero mai stanziati' Siracusano: "Bellissima notizia,nostra battaglia storica" "L'iniziativa del Ministero delle ...Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiederà fondi all’Ue per finanziare la costruzione del Ponte sullo Stretto in vista del Consiglio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...