Poliziotto ucciso a Bruxelles | il killer avrebbe annunciato l’attacco | si indaga per terrorismo

(Di venerdì 11 novembre 2022)è sotto choc per l’aggressione di ieri sera a due poliziotti in servizio a Schaerbeek, vicino alla Gare du Nord, che ha causato la morte di uno dei due agenti e il ferimento dell’altro. “Una delle nostre pattuglie è stata aggredita da un uomo armato di coltello”, così la polizia di-Nord” ha dato la notizia, come riporta le Soir. Diversi media riferiscono che l’uomo che ha aggredito gli agentigridato ‘Allah Akbar’, ma la polizia non conferma né smentisce. Ilè stato neutralizzato da un terzo agente intervenuto sul posto. La zona è stata più volte teatro di episodi violenti nonostante i tentativi di riqualificare l’area. Non lontano, infatti, si trova il cosiddetto World Trade Center di, il distretto finanziario della capitale., il ...

... Antonio Montinaro e Rocco Dicillo; come Paolo Borsellinoin via D'Amelio insieme agli ... ildella Squadra Mobile di Palermo Calogero Zucchetto, l'agente Antonino Agostino. Ma il ...Torna l'incubo terrorismo a Bruxelles. Emerge una ricostruzione destinata a far discutere: l'aggressore si sarebbe presentato in giornata in un commissariato manifestando l'intenzione di compiere un ...Poliziotto ucciso a Bruxelles, il killer aveva preannunciato l'attacco dopo essere arrivato alla stazione ed essere stato portato in ospedale ...Aggressione all’ombra del terrorismo a Bruxelles. Due poliziotti sono stati presi di mira da un uomo armato di coltello: uno è morto, l’altro è rimasto ferito. È accaduto nel quartiere di Schaerbeek, ...