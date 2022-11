Polizia postale | operazione contro lo streaming illegale | 70 indagati

(Di venerdì 11 novembre 2022) Conclusadelladi Cataniala pirateria audiovisiva, con l’esecuzione di numerose perquisizioni e sequestri in 23 province del nostro Paese. Sono, invece, 70 le persone al momento indagate per associazione a delinquere a carattere transnazionale finalizzata alla diffusione di palinsesti televisivi ad accesso condizionato. Inoltre devono rispondere di un’altra serie di reati come il riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni, sostituzione di persona,...

Maxi operazione in corso contro lo streaming illegale in Italia All'interno dell' Operazione Gotha i Centri Operativi Sicurezza Cibernetica dellastanno procedendo con le indagini ...Al termine di una complessa attività investigativa, denominata operazione Gotha , ladi Catania ha smantellato un'associazione criminale che offriva l' accesso illegale ai servizi streaming più popolari. Sono stati identificati i vertici dell'organizzazione e i ...Come riportato dal Corriere dell’Economia, nella mattinata di venerdì sono scattate le perquisizioni della Polizia Postale nelle basi utilizzate dal sodalizio criminale per vendere gli abbonamenti ...Le indagini avviate dalla Procura di Catania interessano mezza Italia Giro d’affari illegale di 30 milioni di euro al mese Serie tv, ma soprattutto partite di calcio. Viste sul pc e sullo smartphone ...