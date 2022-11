Pirateria e streaming illegale | sgominata banda da 10 milioni di euro al mese

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 novembre 2022) Arrivava a toccare fino a diecidimensili il giro d’affari sgominato dai centri operativi Sicurezza cibernetica della Polizia postale che aveva come fonte di profitti laaudiovisiva. Gli inquirenti della Procura di Catania sono convinti di aver dato un duro colpo a un’associazione a delinquere di carattere internazionale, con ramificazioni in almeno 22 province. Le perquisizioni sono avvenute nelle province di Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brescia, Catania, Cosenza, Fermo, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Trapani, L’Aquila e Taranto. In totale ci sono 70 indagati, i reati ipotizzati per loro a vario titolo sono associazione per delinquere a carattere transnazionale, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni, sostituzione di persona e ...