Piove | recensione dell’horror psicologico di Paolo Strippoli

(Di venerdì 11 novembre 2022) La giovane promessa del cinema di genere, autore di A Classic Horror Story, torna al cinema con, un nuovo horror tetro e disturbante sul rancore e la fragilità dei nostri rapporti Un male misterioso A Roma sta succedendo qualcosa di strano. Ogni volta cheescono dalle fogne dei misteriosi fumi tossici che, se inalati, provocano inquietanti visioni che sfociano in atti violenti e incontrollati, infestando la Capitale con scie di omicidi e urla di terrore. In questo scenario, una famiglia disagiata composta dal padre Thomas (Fabrizio Rongione) e dai figli Enrico (Francesco Gheghi) e Barbara (Aurora Menenti) affronta una profonda crisi che la porta sull’orlo della distruzione. Famiglia in crisi Thomas è un uomo amareggiato e deluso dalla vita: dopo la morte di sua moglie si ritrova da solo a ...

...è servito - UK 2021 - 92 - ( la) - 3.8/5 The Land of Dreams - Italia 2022 - 110 - ( la) - 1.5/5 Il piacere è tutto mio - UK 2022 - 97 - ( la) - 3.6/5- ...Proviamo a sviscerarne tutti gli aspetti e contenuti in questadi. Orrore metropolitano Quello di, come accennavamo, potremmo definirlo un orrore metropolitano. C'è il ...La recensione di Piove, il nuovo film di Paolo Strippoli, il primo in solitaria, che dopo Alice nella Città arriva al cinema dal 10 novembre con Fandango.Paolo Strippoli arriva alla seconda regia di un lungometraggio dopo l'esperienza di A Classic Horror Story (abbiamo parlato dell'horror all'italiana nella recensione di A Classic ... da presa di ...