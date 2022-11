Piersilvio Berlusconi sui Mondiali del Qatar in Rai | “Da cittadino mi chiedo | ma che senso ha? Duecento milioni di investimenti tra tutto | più costi di produzione | è servizio pubblico?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Una conferenza stampa inedita di mezza stagione, dopo la presentazione estiva dei palinsesti. “I risultati che abbiamo raggiunto sono straordinari. Rispetto al lancio della nuova stagione, siamo diventati ancora più forti dal punto di vista degli ascolti”, Pier Silvionon usa mezzi termini e gongola per i dati ottenuti da Mediaset. Nell’incontro con i giornalisti avvenuto a Cologno Monzese ci pensa il direttore generale palinsesto e distribuzione, Marco Paolini, a soffermarsi sulla leadership autunnale. Mediaset vince sia sul totale giornata (40,9% nel target commerciale e il 37,8% nel totale individui) sia in prime time (37,7% nel totale individui). La leadership sul target commerciale per la rete ammiraglia ma anche Italia1 che batte ampiamente Rai2 nel target 15-44. “La tv free è viva”, aggiunge Federico Di Chio, direttore marketing strategico. “I nostri ...