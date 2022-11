Per Transfermarkt ora Kvaratskhelia vale 60 milioni sono ancora lontani dalla realtà

(Di venerdì 11 novembre 2022) Piano pianoprova ad avvicinarsi alla. Ma è una lunga marcia. Ce ne vorrà un bel po’ per quel che riguarda Kvichail gioiellino che il Napoli ha acquistato per una decina didi euroDinamo Batumi.ha comunicato le nuove quotazioni aggiornate e Kvara adesso60. Con un più 25rispetto ai 35 di prima. Noi rispettiamo la testata, ovviamente crediamo che il mercato siano nettamente in ritardo rispetto alle quotazioni di mercato. Kvicha varrà almeno il doppio. Almeno. Per il resto, le nuove quotazioni riguardano: Rafael Leão. Il portoghese del Milan fa registrare una crescita di 15di euro per un totale di 85 (record personale): ...

