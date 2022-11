Pensioni | tutti gli aumenti di Gennaio | a breve la firma del decreto

Per sensibilizzare la politica locale e nazionale sono stati invitatii parlamentari liguri, ... Naspi, inoltro delle: da qualche giorno è diventato molto difficile inviare ...Noni pensionati, però, si vedranno erogare tale trattamento economico con il cedolino di dicembre 2022. Ma per quale motivosenza tredicesima, ecco chi non la prende La tredicesima, ...Il percorso di riduzione del deficit italiano si fermerà e il boom dei tassi dei BTP in un contesto di crescita più lenta del Pil dell'Italia ...Ecco gli aumenti previsti per l'adeguamento delle pensioni all'inflazione da gennaio 2023 fissato al +7,3%. Firmato il decreto dal Ministro delle Finanze Giorgetti ...