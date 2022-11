Pendolari Roma-Ostia – Zingaretti dopo le elezioni si dimette   Ma non lo avrebbe già dovuto fare 2 mesi fa?

Leggi su italiasera

(Di venerdì 11 novembre 2022) Dal Direttivo del Comitato, in merito alle dimissioni del presidente della Regione Lazio, Nicola, riceviamo una lettera aperta: “Con l’elezione a Parlamentare in tasca (cui nessun medico lo aveva costretto), il Presidentesi sarebbere da dueper incompatibilità con la carica di Presidente della Regione Lazio. Troppe cose da “” e posizioni da “sistemare” prima di far cadere la Giunta, prefigurandoanticipate in Regione. Alla fine il Presidente ha rassegnato le sue dimissioni ieri, con un evento in cui ha magnificato il suo operato nel corso dei quasi 10 anni di gestione. Noiinvece lo ricordiamo come il ...