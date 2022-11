Pegah Moshir Pour | attivista che denuncia il regime iraniano | “Anche l’Unibg può fare la sua parte”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Venerdì 28 Ottobre ho avuto il privilegio di intervistaree content creator italo-iraniana in prima fila nella divulgazione social delle proteste a seguito della morte di Mahsa Jina Amini e nelladelislamico. Mi ha raccontato degli eventi atroci che stanno avvenendo in Iran e del fondamentale ruolo giornalistico nel contrasto aldittatoriale, lanciandoun appello importante a UniBG. TRIGGER WARNING: Nell’intervista verranno affrontati temi importanti quali violenza, morte e police brutality. Se vorrai continuare a leggere, ti chiedo la gentilezza di custodire le parole dicon attenzione e cura. Dal 16 Settembre scorso, giorno dell’uccisone di Mahsa Jina Amini, si sono ...

ReggioToday

...che da oltre otto settimane creano scontri tra polizia locale e giovani e cosa pensano le nuove generazioni Lo abbiamo chiesto alla giovane attivista italiana di origini persianePour , ...Parteciperanno all'incontro Margherita Perretti - Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità Basilicata, Paolo Pesacane - Presidente Arci Basilicata ePour - attivista e ... Pegah Moshir Pour a Reggio per difendere i diritti delle donne iraniane La giovane influencer racconta l'Iran attraverso i social: 'Su Instagram c'è il rischio di essere bloccati. In pericolo la libertà di accesso ad internet' ...La questione iraniana”. A parlare alle ragazze e ai ragazzi presenti: Pegah Moshir Pour, 30 anni, lucana di origine iraniana, laurea magistrale in Ingegneria edil- architettura. Dall’età di 15 anni è ...