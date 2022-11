Pastore | “Gli arbitri lavorano per il recupero della Juve Dopo la sosta succederà una cosa”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il mani di Danilo, durante Verona-, non sanzionato dall’arbitro ha scatenato una grande polemica, ne parla Rosario. Lantus passa a Verona ma a scatenare la polemica è stato il fallo di mano di Danilo, una vera e propria parata che l’arbitro di Bello non ha punito con il rigore. Sul web è scatata la polemica, mentre moviolistidomenica e giornali nazionali difendono a spada tratta il macroscopico errore del direttore di gara. Il campionato ancora una volta corre il rischio di essere falsato? Alla domanda ha risposto il decano dei giornalisti napoletani, Rosarioche sui propri canali social scrive:PROTI AD AIUTARE LA“Sono stato profeta fin troppo facile. E naturalmente c’è ben poco da vantarsene. L’esercito degli ...

Cronache Ancona

Ossia,vicino con misericordia e tenerezza. Vi è chiaro Perché credo che questo vada ... O vai come un uomo dal tuo vescovo ochiedi al Signore di trovare una soluzione. Ma vicinanza a lui, ...Da allora la veste grafica del vino è rimasta la stessa anche per tuttialtri mercati. Fattoria ... prenotabile sul portale regionale 24 Novembre 2021 Ti potrebbe interessare Close AREZZO -... Pastore evangelico si accanisce contro tre carabinieri e ne manda all'ospedale due: arrestato - Cronache Ancona Pastore ha poi ahhiunto: “Certi episodi fanno ridere tutta ... Vedrete, in futuro, prima di assegnare rigori sacrosanti a favore degli azzurri, dovremo aspettare che gli episodi vengano vivisezionati ...Il giornalista Giuseppe Pastore ha elogiato il mister della Fiorentina, Vincenzo Italiano: il Milan non dovrà sottovalutare l'impegno ...