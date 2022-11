Parigi schiera i gendarmi | rafforzati i confini tra Francia e Liguria

La Francia fa la voce grossa con il nuovo governo italiano:la polizia alle Frontiere e ... Non basta:ha anche invitato gli altri Paesi europei a fare lo stesso . Un po' per uso interno ...Reazione "sproporzionata da", questa la risposta da Roma contrattaccando: "L'Italia ha accolto decine di migliaia di migranti, loro appena alcune centinaia", hanno commentato i ministri ...'Contro l'Auxerre in campo una squadra competitiva' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'La logica vorrebbe che un calciatore venga da me a chiedermi ...L'Eliseo è passato dalle parole ai fatti e già dalla notte centinaia di gendarmi sono stati schierati al confine con Ventimiglia per bloccare i migranti ...