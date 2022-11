TV Sette Benevento

Una buona notizia per i cittadini di Guardia Sanframondi e a comunicarla è Floriano, sindaco della cittadina dal 2010 al 2020: la SocietàCalore Servizi ha approvato l'appalto della gara dei lavori per risolvere la dispersione idrica della rete di distribuzione di Guardia.... alla solidarietà e alla condivisione " Tutte le informazioni CITTIGLIO - Ini boccali a ... cento nuove opere arricchiscono la collezione di Villa. Una donazione storica che pone il museo di ... Panza, Alto Calore: “A Guardia lavori per risoluzione dispersione idrica, finanziamento approvato” Con un finanziamento approntato e sollecitato dalla scorsa Amministrazione Comunale, verranno predisposti interventi di sostituzione delle condotte obsolete e malfunzionanti, per il miglioramento del ...Con un finanziamento approntato e sollecitato dalla scorsa Amministrazione Comunale, verranno predisposti interventi di sostituzione delle condotte obsolete e malfunzionanti, per il miglioramento del ...