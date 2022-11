Pallanuoto femminile | Serie A1 2022-2023 | torna il campionato | spazio alla terza giornata

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022)ildiA1 di, che si era fermato per una settimana a causa della concomitanza delle Super Final di World League in quel di Tenerife. Appuntamento domani, sabato 12 novembre, con la: in acqua tutte le squadre per cinque match assolutamente imperdibili. Occhi puntati su SIS Roma e Plebiscito Padova, che hanno incontri sulla carta abbordabili per poter proseguire con la striscia a punteggio pieno, mentre dovrà restare vicina L’Ekipe Orizzonte Catania campione d’Italia in carica. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i match con il programma completo.Sabato 12 novembre ore 15:30 RN Bologna-Netafim Bogliasco 1951 ore 16:15 PN Trieste-Rapallo PN ore ...