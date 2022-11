Pablo Mar | cosciente dopo essere stato accoltellato alla schiena a Milano

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 11 novembre 2022) 2022-10-27 20:53:17 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Mar, giocatore spagnolo del Monza, di Serie A, ha avuto lo spavento della sua vita. Il difensore valenciano è una delle cinque persone coinvolte in un accoltellamento di massa da parte di un uomo di 46 anni con problemi mentali in un centro commerciale ad Assago, fuori. Mare, Come ha appreso MARCA, sta bene,aver ricevuto una coltellatamentre camminava con la moglie e il figlio dallo stabilimento, un Carrefour del centro commerciale. Èportato in elicottero in ospedale e sta parlando con la sua famiglia, con la moglie Veronica in particolare, anche se aveva un po’ le vertigini per la profonda ferita ...