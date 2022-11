Ostia | operazione dei carabinieri ai Lotti | arresti e denunce | ecco i risultati del blitz alla case popolari FOTO E VIDEO

(Di venerdì 11 novembre 2022), terminata l’deidi questa mattina. 150 persone identificate, 15 appartamenti perquisiti, ispezioni in ambienti comuni condominiali quali sottoscala, garage e cantine. 14 le persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti sono state segnalate al Prefetto, ai sensi dell’articolo 75 Dpr 309/90. Una donna sottopostamisura deglidomiciliari, che durante le operazioni è stata trovata nel cortile condominiale, all’esterno della propria abitazione, è stata denunciata. Un uomo di 39 anni, con precedenti, è stato arrestato perché è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per maltrattamenti in famiglia. Due uomini, di 22 e 24 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ...

Ostia, blitz dei carabinieri alle case popolari dei "Lotti" Il dispiego di numerose squadre dei carabinieri è stato reso necessario per le varie possibilità di fuga in quel complesso immobiliare