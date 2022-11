Osimhen piace alle big d' Europa | il Real Madrid è interessato | in Premier League pronti all' offerta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Napoli primo in classifica (con 8 punti sulla seconda) e riflettori puntati sui suoi pezzi pregiati. Conseguenze logiche, certo. Ma sta di fatto che gli azzurri in questo momento non hanno la testa...

Si trova molto bene a Udine, glimolto il calcio italiano. Sarà sempre grato al club ...e Beto sono due attaccanti forti fisicamente, nell' attaccare la profondità. Victor è un calciatore ...... Spalletti mette i puntini sulle i: a nessunosentire la storia dello stare senza Kvara. ' I ... Kvara stasera non c'era, così come non c'è stato. Sempre con queste domande su Kvara, non è ...Paulo Regula, agente di Beto, attaccante dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV: "Beto è un giovane, lavora molto. Fin dai ...Victor Osimhen continua a trascinare il Napoli a suon di gol e grandi prestazioni e le big d'Europa lo mettono nel mirino per le prossime sessioni di mercato. Questo, almeno, quanto ipotizza il ct nig ...