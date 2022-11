Ordine degli avvocati di Napoli | debito milionario Scritte in Tribunale | Fuori i ladroni

(Di venerdì 11 novembre 2022) Slogan contro i presunti responsabili deldell’disono state trovate stamattina negli uffici della Camera Penale che si trovano nel Palazzo di Giustizia partenopeo. Ignoti si sono introdotti negli uffici tra ieri e stamattina e, con una bomboletta spray di colore rosso, hanno scritto su due pareti “1.100.000 di euro,”. Sull’accaduto sono in corso indagini da parteagenti del Commissariato del Palazzo di Giustizia. Il caso dell’ingente ammanco – emerso durante una riunione del consiglio dell’– ha portato alla presentazione di due esposti da parte di tre consiglieri rispettivamente alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. L'articolo ...

TV Sette Benevento

... il passaggio dalla tipografia al web design, l'avventoe - commerce, il tempo prima delle ... Nonostante gli elementi esposti seguano unnumerico crescente, il visitatore può infatti ......alle indagini dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Bergamo che in virtù... tutti italiani residenti nella bergamasca e noti alle forze dell'per reati contro il ... LUNEDI' PRESENTAZIONE “APP” ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BENEVENTO Teppisti in azione all’interno del Palazzo di giustizia: qualcuno ha scritto frasi ingiuriose all’interno della sede della camera penale e tra i corridoi del Tribunale.Ieri il responsabile della privacy dell'azienda Damien Kieran, la responsabile della sicurezza delle informazioni Lea Kissner e la responsabile della conformità Marianne Fogarty si sono dimessi. Ma co ...