Olanda | van Gaal | «Depay non sarà titolare contro il Senegal»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Louis van, commissario tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa dopo le convocazioni per il Mondiale Louis van, ct dell’, ha parlato in conferenza stampa dopo le convocazioni degli “Orange” ai Mondiali. PAROLE – «? Nonil, non posso dopo due mesi che non gioca. E se lui nonin forma, ci sono buone possibilità che giochi Janssen centravanti. Comunque Memphis è stato molto importante per questa Nazionale, ha sempre giocato e gli ho riservato un posto, ma dobbiamo recuperarlo, anche se in realtà èi miei principi. Cilessen? Non so se avete visto le partite del N.E.C. nelle ultime settimane, ma non è stato nella sua forma ...