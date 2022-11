Olanda | i convocati per il Mondiale | in 4 dalla Serie A

(Di venerdì 11 novembre 2022)– Parte ufficialmente la spedizione per ilin Qatar anche per l’, che ha reso pubblica la lista dei 26 giocatori che prenderanno parte alla rassegna iridata che avrà inizio il 20 novembre e si concluderà il 18 dicembre con la finalissima del Lusail Stadium. La selezione di Louis van Gaal L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Commenta per primo Anche l'di Louis van Gaal ha diramato l'elenco dei suoiin vista per i Mondiali di Qatar 2022. Tante le scelte che faranno discutere come quella di lasciare fuori daiSven Botman , ...... Grecia, Israele, Italia, Lituania,, Romania, mentre della poule A fanno parte Belgio, Bulgaria, Rep. Ceca, Francia, Lettonia, Moldavia, Turchia. Questi i: Iacopo Cavedon (Rimini 86 ...Ecco la lista dei 26 convocati dell'Olanda per il Mondiale Qatar 2022. Ci sono De Vrij, Dumfries, De Roon e Koopmeiners.Mondiali Qatar 2022: l'elenco completo dei convocati dell'Olanda L'Olanda ha diramato la lista ufficiale dei convocati in vista del Mondiale in Qatar, che inizierà il prossimo 20 novembre. Quattro i g ...