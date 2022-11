Odio il Natale | trailer e data d’uscita della serie Netflix

Pilar Fogliati recita nella prima serie natalizia italiana di Netflix, una commedia su una giovane in cerca ...Arriva in streaming a partire dal 7 dicembre la serie TV che vede come protagonista una giovane single che detesta le festività ...In Cina non aspettano i grandi marchi: Geely ha fondato il marchio Radar, ed ha già pronto un pick-up elettrico in tre versioni, e super economico ...Occhio ai prezzi a cui sono scesi i processori AMD Ryzen su Amazon. Sia di fascia bassa e di qualche anno fa, sia quelli più recenti ...