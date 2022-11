Odio il Natale su Netflix | la nuova serie di Pilar Fogliati dopo Cuori e Un Passo dal Cielo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Arrivailsu, una commedia romantica in 6 episodi, che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming dal 7 dicembre 2022. Lavedealle prese con la ricerca dell’amore per il momento più critico dell’anno, quello dei giorni che precedono la cena dicon la famiglia.interpreta la protagonista Gianna, affiancata da Beatrice Arnera (Titti) e Cecilia Bertozzi (Caterina), che interpretano le sue migliori amiche, e Fiorenza Pieri (Margherita) nel ruolo della sorella. Nel cast, Massimo Rigo e Sabrina Paravicini sono Pietro e Marta, i genitori di Gianna, mentre Marzia Ubaldi interpreta Matilde, l’anziana paziente dell’ospedale con cui la protagonista si confida. A far parte del ...

Pilar Fogliati recita nella prima serie natalizia italiana di Netflix, una commedia su una giovane in cerca ...Arriva in streaming a partire dal 7 dicembre la serie TV che vede come protagonista una giovane single che detesta le festività ...