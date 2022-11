Ocean Viking a Tolone | come funziona l’accoglienza francese | «Migranti in zona internazionale | non entrano in Francia» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 11 novembre 2022) Dopo essere arrivati a, isono stati posizionati in una «d’attesachiusa e messa in sicurezza, in quanto non sono ammessi sul territorio». Così la portavoce del ministrodell’Interno, Camille Chaize, intervistata ai microfoni di Bfm-Tv, ha spiegato la gestione deldella. I 230a bordo della navenon sono stati infatti ammessi sul territorio. Ad attendere i naufraghi al loro arrivo, ha spiegato la portavoce, «c’erano i servizi di soccorso e di salute perché alcuni sono malati e hanno bisogno di cure d’urgenza». Questo perché, prosegue, «l’idea è quella di poter controllare questi ...