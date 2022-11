Nuovo volantino MediaWorld svela quando inizia il Black Friday 2022

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ha preso il via proprio in queste ore (precisamente ieri 10 novembre) unche, a conti fatti, ci diceilall’interno dello store. Premesso che le offerte siano disponibili nei vari negozi fisici e, in alcune circostanze, anche nello shop online, possiamo dare continuità a quanto riportato la scorsa settimana sul nostro magazine. Alla luce del nome dato alla campagna, che richiama esplicitamente le promozioni in arrivo a fine mese, i collegamenti con il noto evento sono come non mai inevitabili. Dettagli sulche sostanzialmente ci diceilSenza ...