Nuoto | Simone Cerasuolo | “In Italia c’è un grande movimento di ranisti | ai Mondiali per giocarmela con i migliori”

(Di venerdì 11 novembre 2022) E’ stato uninizio di stagione 2022-2023 per. Nelle gare indoor che si stanno susseguendo il classe 2003 del Bel Paese ha ottenuto i pass per i2022 diin vasca corta a Melbourne (Australia), grazie ai tempi siglati nel corso del Trofeo Nico Sapio a Genova. Negli Assoluti invernali, tenutisi a Riccione, il 19enne azzurro ha confermato i propri standard e si presenta al via della rassegna iridata del 13-18 dicembre in vetta al ranking mondiale stagionale con il crono di 25.78 nei 50 rana, insieme all’americano Nic Fink, mentre è nella top-5 dei 100 rana (56.80). Ecco che alle spalle di Nicolò Martinenghi, c’è chi spinge in maniera convincente e vuol dimostrare di essere all’altezza della situazione: “Ho lavorato molto sui passi gara e sono contento dei risultati ...

Il trentunenne campione del mondo milanese doma la gara in 49'49 sul lecceseStefanì autore di 50'43....fastidi che alcuni atleti avrebbero riportato a seguito degli allenamenti presso la piscina... atteso che sembrerebbe che la Società diavrebbe già avvertito i responsabili comunali'. La ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA MATTINATA DEI CAMPIONATI ITALIANI 11.48: Grazie per averci seguito, a più tardi! 11.45: Mattinata di risultati tutto sommato buoni con Pilato ...I risultati della terza sessione di finali ai Campionati Assoluti di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento in quel di Riccione.