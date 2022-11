Nuoto | Lorenzo Zazzeri rischia di chiudere la carriera? Che cosa è successo all’azzurro

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) Una prova da superare. Non è un periodo semplice per, tra i grandi protagonisti della staffetta 4×100 stile libero argento alle Olimpiadi di Tokyo, bronzo ai Mondiali di Budapest e oro agli Europei di Roma 2022 in vasca lunga. Il toscano non è presente agli Assoluti invernali diin vasca corta di Riccione e da tre mesi non si sta allenando. Cheè accaduto? A rivelarlo è stato lui stesso in un post sui social: “Quest’estate dopo uno shock anafilattico ho dovuto affrontare alcune complicanze che hanno reso necessari una serie di accertamenti medici avanzati. Gli esiti di questi esami sono incoraggianti, io sto bene e sto cercando di distrarmi come posso. In questi mesi sto avendo l’opportunità di rallentare, di riflettere e di concentrarmi sui miei interessi al di fuori della vasca. Nonostante ...