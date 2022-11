Nuoto di fondo | Italia terza nella staffetta mista a Eilat | Paltrinieri e compagni sul podio | vince la Francia

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) È calato il sipario sul primo giorno di gare nell’ultima tappa della FINA Marathon World Series. Nelle acque libere di, in Israele, si è tenuta lamixed 4×1500 e l’si è presentata con due squadre, considerata la presenza numerosa di atleti nostrani in questo appuntamento. È stata laa imporsi. Il quartetto composto da Aurelie Muller, Lisa Pou, David Aubry e da Marc-Antoine Olivier ha vinto in 1:06.35.4 davanti ad Australia 1 (+1.2) e a1 (+1.6). La formazione azzurra formata da Rachele Bruni, Martina De Memme, Dario Verani e da Gregoriosi è dovuta accontentare di questo piazzamento, in un arrivo serrato nel quale Greg non è stato in grado di fare la differenza come avrebbe voluto. Quarta posizione per2: il ...