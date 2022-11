Nuoto | Campionati Italiani Invernali 2022 | Quadarella e Razzetti convincono | Silvia Scalia super nei 100 dorso

(Di venerdì 11 novembre 2022) Pomeriggio di gare o, per meglio dire, di serie nella piscina dello Stadio deldi Riccione, sede dei. Nella vasca corta romagnola è calato il sipario sulla rassegna nazionale, funzionale alla definizione della squadra ai nastri di partenza dei Mondiali di Melbourne (vasca corta), in programma dal 13 al 18 dicembre. Costanza Cocconcelli ha realizzato la sua doppietta: dopo i 200 misti, è arrivato il sigillo nei 100 misti in 59.24 a precedere Anita Bottazzo (1:00.34) e Sonia Laquintana (1:00.50). Cocconcelli, già qualificata nella rassegna iridata grazie alla prestazione di ieri nei 200 misti citati, si è confermata su buoni standard, anche se un minimo calo di tensione c’è stato. I 200 farfalla donne hanno sorriso ad Ilaria Cusinato con il tempo di 2:06.09 ...

