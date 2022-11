Nuoto | Campionati italiani invernali 2022 | Matteo Rivolta vola a Melbourne | doppiette di Pilato e Cerasuolo

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) Mattinata intensa di gare o, per meglio dire, di serie nella piscina dello Stadio deldi Riccione, sede dei. Nella vasca corta romagnola, seconda e ultima giornata della rassegna che definirà la squadra ai nastri di partenza dei Mondiali di(vasca corta), in programma dal 13 al 18 dicembre. Nei 400 misti donne il titolo è andato a Sara Franceschi. La toscana ha vinto in 4:32.74 a precedere Anna Pirovano (personale in 4:33.02) e Giulia Vetrano (personale in 4:37.44). Non è arrivato il tempo per i Mondiali di 4:31.09, decisamente basso visto il periodo. Lorenzo Mora si è confermato il migliore in questo momento nel dorso in Italia e il 23.25 di oggi è valso il successo nei 50 metri. Limite della FIN che però non è stato centrato (23.09). ...